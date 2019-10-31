سعد الحريرى يطالب مناصريه بالامتناع عن أية مسيرات

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري ، جمهور "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، وكافة أنصاره ومؤيديه ، بالامتناع كليا عن النزول إلى الشوارع في مسيرات لإظهار الدعم له.

ودعا الحريري - كافة أنصاره وداعميه وجمهور تيار المستقبل ، إلى التزام التعاون مع الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) والحفاظ على الهدوء ، مشددا على أن منع أي انزلاق إلى الاستفزازات هو مهمة الجميع في البلاد.

وكانت مسيرات كبيرة بالسيارات والدراجات النارية وتضم أشخاصا يؤيدون الحريري، قد جابت شوارع العاصمة بيروت، مرددين الهتافات الداعمة له، ورفعوا أعلام لبنان وتيار المستقبل، مؤكدين رفضهم القاطع تحميله وحده تبعات التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد.