لبنان.. الجيش ينفى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول فى أنحاء الدولة

نفى الجيش اللبنانى، الأنباء المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى أنحاء مدن لبنان.
وقال حساب الجيش اللبنانى عبر تويتر: "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعى بيانا يزعم أنه صادر عن قيادة الجيش لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى المناطق اللبنانية، يهم هذه القيادة أن تنفى صحة هذا البيان والمعلومات الواردة فيه".
ودعت قيادة الجيش، المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذا الشائعات والتأكد من صحة المعلومات لتى تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية.
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