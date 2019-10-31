المركزى الأردنى يخفض سعر الفائدة القياسى 25 نقطة أساس

قال البنك المركزى الأردنى، أمس الأربعاء، إنه خفض أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة، فى خطوة لتشجيع الاستهلاك المحلى والاستثمار الضروريين لتحفيز النمو.

وقالت السلطات النقدية فى بيان، إن أحدث المؤشرات الإيجابية على صعيد ميزان المدفوعات والصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج شجعت على خفض تكاليف الاقتراض، ويسرى خفض الفائدة من اليوم 31 أكتوبر.