اكتشاف ماء على مذنب يسافر بين النجوم يعطى الأمل فى الحياة على كواكب أخرى

كشفت دراسة أن المذنب، الذى يمر بين أنظمة النجوم "بوريسوف"، والذي يزور حاليا نظامنا الشمسي يحتوى على المياه التي تأتي من نظام نجمى آخر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير النتائج إلى أن المذنبات الغنية بالمياه ليست فريدة من نوعها للنظام الشمسي، وأن أنظمة النجوم الأخرى من المحتمل أن تتشكل من خلال عمليات مماثلة.

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وهذا الأمر يقترح أن الكون يحتوى على عوالم أخرى بها مياه، والتي لها القدرة على دعم الحياة خارج كوكب الأرض.

وقد جاء المذنب فى الأساس من نظام ثنائي النجمة أطلق عليه اسم "Kruger 60" والذي يبعد 13 سنة ضوئية، وهو الزائر الثانى بين النجوم الذى يدخل لنظامنا الشمسى.

واستخدم عالم الفلك آدم مكاي من مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند وزملاؤه تلسكوب كونسورتيوم لأبحاث الفيزياء الفلكية في نيو مكسيكو لتحليل المذنب باستخدام ما يسمى بالملاحظات الطيفية.