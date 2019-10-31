قريبا.. يمكنك استخدام واتس آب على أكثر من جهاز فى نفس الوقت

تفيد التقارير بأن واتس آب مملوكًا لفيس بوك يطور ميزة يستطيع المستخدمون من خلالها استخدام حساب واتس آب نفسه على أكثر من جهاز واحد، وستبقى الدردشات مشفرة من طرف إلى طرف لأن واتس آب كان يطور طريقة جديدة لتعيين مفاتيح لأجهزة معينة، وفقًا لتقرير WABetaInfo الذى تم الإبلاغ عنه مؤخرًا.

باستخدام الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من استخدام واتس آب على أجهزة مختلفة فى نفس الوقت، فحاليًا يمكن لمستخدمى واتس آب أن يكون لديهم حساب واحد فقط على الجهاز المسجل، وإذا حاول أى شخص تسجيل الدخول إلى جهاز آخر، فسيتم تسجيل الحساب على الجهاز السابق، بالإضافة إلى ذلك، يختبر واتس آب تحديثًا تجريبيًا جديدًا لمستخدمى iOS من شأنه أن يجلب ميزات مثل إخفاء حالة كتم التحديث وشاشة البداية وتحسينات شارة التطبيق من بين أشياء أخرى.

كما تتيح شاشة البداية الجديدة لواتس آب للمستخدمين رؤية شعار واتس آب كلما فتحوا التطبيق على أجهزة أيفون الخاصة بهم.