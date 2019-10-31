بوتين: يجب إلغاء المطالب المتبادلة حول الغاز بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن شركة "غازبروم" مستعدة "للعمل البناء" في موضوع ضخ الغاز الروسي إلى أوكرانيا وبسعر متدن كثيرا.

وأضاف بوتين، في ختام المباحثات مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أنه يتعين على روسيا وأوكرانيا، التخلي عن المطالب المتبادلة بشأن النزاع على الغاز من الجانبين والتخلص من "العبثية".

وقال الرئيس الروسي، إنهم يحاولون عبر المحاكم الأوكرانية، إلزام "غازبروم" دفع مبلغ 7 مليارات دولار على "احتكارها لسوق الترانزيت"، على الرغم من أن الشركة الروسية، لا تنقل أي شيء في الواقع، عبر أوكرانيا، بل تقوم بذلك شركة أوكرانية.