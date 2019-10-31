بعد ميسي.. راموس يسجل رقما قياسيا بالدوري الإسباني

هز سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الشباك للموسم 16 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليفوز فريقه 5-صفر بسهولة على ضيفه ليغانيس متذيل الترتيب، الأربعاء، ويتقدم إلى المركز الثاني.

وأصبح المدافع الإسباني ثاني لاعب في الدوري بعد ليونيل ميسي قائد برشلونة، الذي يحرز هدفا واحدا على الأقل في 16 موسما متتاليا في الدوري عندما نفذ ركلة جزاء بنجاح من المحاولة الثانية، ليتقدم ريال 3-صفر في الدقيقة 24.

وأنقذ الحارس المحاولة الأولى من راموس لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإعادتها بسبب تحرك خوان سوريانو حارس ليغانيس بعيدا عن خط المرمى لإبعاد الكرة قبل أن يسددها راموس، وفق ما ذكرت "رويترز".وبدأ النادي الملكي المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة السابعة عبر رودريجو جويس البالغ عمره 18 عاما ثم ضاعف صاحب الأرض الفارق بعد ذلك بدقيقة واحدة بهدف توني كروس.

وحصل ريال على ركلة جزاء أخرى في الشوط الثاني لكن راموس أهدى الكرة إلى كريم بنزيمة ولم يخطئ اللاعب الفرنسي في هز الشباك فيما سجل الصربي لوكا يوفيتش هدفه الأول مع ريال ليكمل الخماسية بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك فريق المدرب زين الدين زيدان 21 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطة واحدة عن برشلونة الذي لعب عشر مباريات أيضا بعد تأجيل مواجهتهما حتى ديسمبر.