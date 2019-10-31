البنتاجون: تحليل الحمض النووي أثبت مقتل البغدادي

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، أن تحليل الحمض النووي أثبت "بدقة مطلقة" أن الشخص الذي تم قتله في العملية الأمريكية هو زعيم تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأحرى)، أبو بكر البغدادي.

وقال ماكينزي خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إن تحليل الحمض النووي أثبت "بدقة مطلقة" أن الشخص الذي تم قتله في العملية هو البغدادي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

ووجه ترامب الشكر إلى روسيا على دعمها وللأكراد وتركيا والعراق وسوريا على تعاونهم في إنجاز العملية.

وشككت موسكو، في بيان صادر أمس عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في رواية الولايات المتحدة بشأن العملية، التي قالت إنها نفذتها يوم السبت الماضي في سوريا وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وأكدت أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا.