وزيرة الخارجية تُشيد بالعلاقات مع السعودية والإمارات

أشادت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، بالعلاقات بين بلادها وكل من السعودية والإمارات، وذلك خلال استقبالها سفير السعودية بالسودان، حسن بن علي و سفير الإمارات بالسودان حمد الجنيبي، كل على حدة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن وزيرة الخارجية نوهت خلال لقائها مع السفير السعودي بدعم السعودية للسودان في مختلف المجالات، مشيرة إلى حاجة السودان إلى مزيد من الدعم، وخصوصا في المجال الاقتصادي والزراعي والسياسي.

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من جانبه، أشار السفير السعودي، إلى أن بلاده ستقوم بزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة وبناء مدارس وبناء وتأهيل المستشفيات، في السودان، موضحا أن عدداً من شركات القطاعين العام والخاص ترغب في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية.

وفي غضون ذلك، أثنت وزيرة الخارجية السودانية، خلال لقائها السفير الإماراتي، بدعم حكومة الإمارات للسودان، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين، فيما أشاد السفير الإماراتي، بتعاون السودان مع دولة الإمارات ، مشيرا إلى أن هناك وفدا اقتصاديا سيزور السودان يومي 20 و 21 نوفمبر المقبل.