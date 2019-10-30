ارتفاع أعداد المهاجرين إلى اليونان في ظل عدم انقطاع وتيرة وصولهم

أتهمت منظمات إنسانية أوروبية "Mediterranea Saving Humans" الحكومات الأوروبية بتعذيب المهاجرين، وقالت: "أنقذوا البشر في المتوسط".

وكشفت المتحدثة باسم المنظمة، أليساندرا شوربا، في تصريحات صحفية، إن "أكثر من مائة ناج لا يزالون بدون ميناء، بعد كل المعاناة والعنف الذي واجهوه في ليبيا، لذا فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا في المقدمة، شريكة في هذا التعذيب".

وأضافت: "لماذا يحدث ذلك من قبل الحكومة الإيطالية، أهو خوف من فقدان القبول، أم فزع من أن يكسب حزب الرابطة مكانة أكبر على حسابها".

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وأشارت المتحدثة باسم المنظمة الإنسانية، الى أن "المدونة الوحيدة لقواعد السلوك التي ستكون ذات فائدة حقا في هذا الوقت، هي تلك المخصصة للحكومات، والتي تفرض عليها احترام بنود القانون الدولي وحياة الناس".

ولا تزال سفينة "أوشن فايكنغ" التابعة لمنظمتي (Sos Mediterranee - أنقذوا المتوسط)، و"أطباء بلا حدود"، في البحر، بانتظار تخصيص ميناء آمن تنزل فيه الـ104 ناجين أنقذتهم في المياه الدولية قبالة ليبيا.