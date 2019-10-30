مالكويت لاعب نابولي يخضع لجراحة في الركبة

أعلن نادي نابولي اليوم الأربعاء، أن مدافعه كيفن مالكويت خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بالغة في أربطة الركبة خلال مشاركته في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعرض مالكويت /28 عاما/ للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، خلال مشاركته في لقاء الفريق أمام سبال يوم الأحد الماضي، حيث خضع لجراحة في أحد مستشفيات العاصمة الإيطالية روما.

ويقضي مالكويت موسمه الثاني في فريق نابولي بعد انتقاله من ليل الفرنسي.

ومن المقرر أن يبتعد اللاعب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، مما يرجح غيابه عن بقية الموسم الحالي.

ويستعد نابولي، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، لملاقاة ضيفه أتالانتا، الذي يحتل المركز الثالث في وقت لاحق اليوم.