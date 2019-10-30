توقعات بانكماش صادرات ألمانيا للمرة الأولى منذ 11 عاما

قال اتحاد غرف الصناعة والتجارية الألمانية (دي. آي. إتش. كيه)، الأربعاء، إن الصادرات الألمانية ستنكمش العام المقبل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل أكثر من 10 سنوات.

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات لتحقيق نمو في ظل تباطؤ السوق العالمية.

وتضرر الاقتصاد المعتمد على التصدير بفعل تباطؤ عالمي والنزاعات التجارية الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ترفع شعار أمريكا أولًا وضبابية الأعمال المرتبطة بخروج بريطانيا المزمع والمؤجل من الاتحاد الأوروبي.

وقال إريك شفايتسر، رئيس دي. آي. إتش. كيه، خلال تقديم أحدث مسح لثقة الشركات يجريه الاتحاد، الذي شمل ما يزيد على 28 ألف مدير "بالنسبة لاقتصادنا، ومع أساس صناعي قوي، فهذا تحدٍ كبير".

وقال الاتحاد إنه يتوقع هبوط النمو السنوي للصادرات الألمانية إلى 0.3% في العام الجاري من 2.1% في 2018، مضيفًا أنه من المرجح أن تنكمش الصادرات بنسبة 0.5% في العام المقبل.

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وقال شفايتسر: "منذ الأزمة المالية في 2008-2009، لم يتلقَ دي.آي.إتش.كيه ردودًا متشائمة كتلك من الشركات".

وأشار إلى أن متوسط معدل نمو صادرات ألمانيا يبلغ في المعتاد نحو 5.5%.

ونتيجة الآفاق القاتمة للتجارة، خفض الاتحاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا لعام 2019 إلى 0.4% من 0.6% في السابق.

ويتوقع الاتحاد نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5% في 2020.

وأضاف أن الارتفاع يرجع في الأساس إلى عدد مرتفع غير تقليدي من أيام العمل في العام المقبل.