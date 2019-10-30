السودان وإثيوبيا يتفقان على إنشاء خط أنابيب لنقل المواد البترولية

اتفق السودان وإثيوبيا على تنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين بشأن إنشاء خط أنابيب لنقل المواد البترولية، (البنزين).
وبحث رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليوم "الأربعاء" مع وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، تعزيز التعاون المشترك بين السودان وإثيوبيا في مختلف المجالات خاصة مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.
وفي السياق التقى وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، بالوفد الإثيوبي الزائر للسودان، الذي يرأسه، وزير المالية الإثيوبي ويضم رئيس المؤسسة الإثيوبية للبترول.
وبحث الجانبا القضايا التي تتعلق بانشاء الخط وكيفية تنفيذ الإتفاقية لتعود بالمنفعة على البلدين.
وأكد وزير الطاقة والتعدين توافق الرؤى حول الترتيبات اللازمة لإنشاء الخط، مبيناً أهمية الخط الذي يربط بين السودان وإثيوبيا لتقليل التكلفة في نقل المنتجات النفطية والعمل الجاد على تحويل الاتفاقية إلى واقع ملموس ليعود بالنفع على البلدين.
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