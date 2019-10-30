رونالدو: تعلمت الكثير من فيرجسون ونجوم مانشستر يونايتد

قال كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إنه تعلم كثيرا من النجوم السابقين لمانشستر يونايتد أثناء مسيرته مع الفريق الإنجليزي.

وأوضح رونالدو في حواره لمجلة فرانس فوتبول:" استخدمت عقلي، لو أن لديك القليل من الذكاء، فسوف تنظر، وتتعلم من هؤلاء الذين يقومون بالأشياء أفضل منك".

وأضاف: "هذا ما فعلته، عندما كنت في مانشستر يونايتد مع جيجز، بول سكولز، رود فان نيستلروي، وريو فيردناند، إذا لم تتعلم من هؤلاء النجوم، فأنت شخص أبله".

وأكد: "الهدف ليس هو التقليد، ولكن أخذ جوانب من شخصيتهم بما يتناسب مع طباعي، لقد كان لدي بعض المواهب وقد شاهدتهم جيدًا".

Advertisements

وواصل النجم البرتغالي: "لقد تعلمت من السير أليكس فيرجسون الكثير، وأدركت أن لدي القدرة على التسجيل، وليس فقط المراوغة والتمرير، وبدأت أتطلع أن أكون لاعبًا كاملًا دون أي نقاط ضعف، كان بإمكاني التسجيل بقدمي اليمنى واليسرى وبرأسي، لقد أصبحت قويًا وسريعًا".

وأتم: "إذا كان لديك تلك الأشياء، وأخلاق حقيقية، وأسلوب حياة، فإن بإمكانك فعل هذه الأشياء، حتى بعمر ال 34 عامًا ونصف".

يذكر أن رونالدو قد سجل 118 هدفَا في 292 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وفاز ب 3 ألقاب دوري إنجليزي، ودوري أبطال، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة "مرتين"، خلال 6 سنوات قضاها بقميص مانشستر يونايتد.