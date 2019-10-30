المجلس القومى لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية ينظمان مؤتمرا دوليا حول الهجرة فى إفريقيا

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان مؤتمراً حول الاتفاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، تحت عنوان ( رؤية المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، والفرص، والتحديات المشتركة في تنفيذه)، وذلك على مدار يومي 5 و6 نوفمبر المقبل.

يناقش المؤتمر أهداف محددة من الاتفاق العالمي من اجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بجوانب حقوق الإنسان للهجرة، كما يضع المؤتمر خطة عمل لمتابعة تنفيذها، ومن المتوقع أن يقود فريق العمل المعني بالهجرة في الشبكة الأفريقية الذي أنشىء في ديسمبر الماضي، تنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة، وتعتبر الوثيقة الختامية الرئيسية بمثابة خطة العمل الإقليمية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من أجل متابعة وتنفيذ الاتفاق العالمي من اجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

يشارك في المؤتمر ممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان والتي يبلغ عددها 44 مؤسسة وطنية وممثلو الوزارات والجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية.