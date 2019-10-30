أعلنت وزارة المالية الألمانية اليوم الأربعاء أن من المتوقع أن تتراجع العائدات الضريبية في العام المقبل بمقدار 1.7 مليار يورو عما هو متوقع لها حتى الآن.
وتوقع خبراء تقدير العائدات الضريبية في الوزارة أن يصل إجمالي قيمة العائدات حتى عام 2023 إلى 7.1 مليار يورو، وتعد هذه القيمة أقل مما كان الخبراء قد توقعوها في مايو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بتراجع العائدات الضريبية في ألمانيا بنسبة 1.7 مليار يورو العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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