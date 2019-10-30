بوتين يبدأ زيارة رسمية للمجر

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة عمل رسمية.
وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن بوتين يخطط لإجراء مفاوضات في بودابست، سيناقش خلالها التعاون الثنائي، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية الإنسانية والقضايا الدولية.
وتعد هذه الزيارة الخامسة للرئيس الروسي للمجر، منذ زيارته لها في أغسطس 2017.
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