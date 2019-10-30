ضندوق الاسكان:اعتماد السكن ضمن الأولويات العشرة للحكومة

أعلن الصندوق القومي للاسكان والتعميرعن اعتماد حكومة الفترة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السكن ضمن الأولويات العشرة لهذه الفترة، مشيرا إلى أن الاولويات ذات الصلة هي الأولية الأولى التي تتعلق بتعزيز السلام عبر مشروعات مختلفة منها توفير السكن لاعادة توطين النازحين بمناطق النزاعات والأولوية الثامنة التي تنص على توفير السكن الكريم كخدمة للمواطن السوداني.

واكد المهندس مستشار زين العابدين عمر حسين المدير التنفيذي للصندوق رئيس اللجنة التحضرية لاحتفال الصندوق باليوم العالمي للموئل ويوم الاسكان العربي لدى مخاطبته فعاليات الاحتفال اليوم أن السكن احد الهموم التي تتطلب التعاون بين جميع الجهات المعنية وأنهم يتطلعون للمزيد من الدعم من المجتمع الدولي ومنظماته لمشروعات الاسكان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، مشيرا إلى اهمية استثمار هذا المناخ السياسي الايجابي للثورة لاستقطاب التمويل والاستثمارات للمشروعات السكنية بالولايات المختلفة وبخاصة المشروعات التي تساهم في تعزيز السلام والاستقرار باعتبار أن قضايا السلام من أولويات المرحلة الانتقالية.

وأوضحبحسب سونا – أن الصندوق شهد ويشهد خلال هذه الايام عدة فعاليات للاحتفال بالموئل ويوم الاسكان العربي، حيث تم اصدار بيانا صحفيا وتدشين اعمال للجان لاعداد مؤشرات وطنية للاسكان من اجل تحديد الحاجة السكنية واعداد الاستراتيجيات والخطط المرحلية للاسكان بجانب لجنة للتعاون والتنسيق مع مكتب الهبتات بالسودان لتنفيذ مشروعات مشتركة تتعلق بتوفير الدعم الفني من الأمم المتحدة لبناء القدرات وتوفير معينات لتوطين تقانات للبناء صديقة للبيئة.

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واستعرض المهندس الخلوتي الشريف مدير صندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم ورقة عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في توفير السكن الميسر، مشيرا إلى الدور الكبير الذي اضطلع بها القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات السكن الاقتصادي خلال الفترة الماضية وبخاصة المصارف الوطنية التي اسهمت بتوفير التمويل لتنفيذ المشروعات بتمويل ميسر يصل لعشرة اعوام، مشيدا بالاسهام الوطني لها .

وطالب الجهات المختصة منها ديوان الزكاة والصناديق التكافلية والمنظمات المختلفة بالمزيد من التعاون مع الصندوق القومي للاسكان والتعمير لانفاذ مشروعات للاسكان الشعبي والاجتماعي وأن يتم تقوية القطاع الخاص حتى يضطلع بدوره في دعم الاسكان الميسر ضمن مشروعاته للمسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت الأستاذه ميسون مطر ممثل شركة فندورا للتدويرالنفايات امكانية الاستفادة من النفايات بعد إعادة تدويرها في صناعات مختلفة وصناعة تحف واغراض للنساء وسائر المجتمع للزينة، وأبانت أن هناك فرصة للاستفادة من النفايات في توفير سبل عيش كريم للعديد من المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير الوطني الدكتور أحمد الصغير أن النفايات يمكن بعد إعادة تدويرها للاستفادة منها في توليد الكهرباء اقتدا بالعديد من الدول التي سبقتنا في ذلك، مشيدا بالدور الذي بات يضطلع به الصندوق القومي للاسكان والتعمير ومبادراته تجاه توفير السكن .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)