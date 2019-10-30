وفد الاتحاد الأوروبي يصل الخرطوم

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، في بيان صادر عن البعثة بالخرطوم، يوم الأربعاء، وصول وفد رفيع المستوى من الاتحاد إلى الخرطوم، بغرض مواصلة الحوار مع الحكومة ودعمها في عملية السلام.

وأوضح البيان أن زيارة الوفد ستستمر يومين، برئاسة جان كريستوف بيليارد، نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، والمدير العام للتعاون الدولي والتنمية في المفوضية الأوروبية، كوين دوينز، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، ألكساندر روندوس.

ووفق البيان فإن “الغرض من الزيارة هو مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية ودعمها، وكذلك التباحث مع القوى السياسية والمدنية وكيف يمكن للاتحاد الأوروبي دعمهم في إصلاحات التغيير الهائلة والمتوقعة”.

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وقال سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، روبرت فان دن دوول، حسب البيان، بحسب (الشروق) إن الغرض الأساسي من الزيارة هو التعرف على جهود وتقدم الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي في الفترة الانتقالية. وأضاف “كذلك معرفة أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لأولويات الحكومة”.

وأشار أن الهدف الثاني للزيارة هو الوصول إلى رؤية مشتركة مع الحكومة السودانية حول دور الاتحاد الأوروبي ودعمه في الفترة المقبلة. وأكد دول أنه “يجب أن تكون هناك رؤية واضحة وفهم عميق وتنسيق إقليمي ودولي لمساعدة السودان تقنياً ومالياً وسياسياً في هذه المرحلة الحساسة”.

وأفاد البيان أن الوفد سيُجري لقاءات مع رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، والعديد من الوزراء في الحكومة الانتقالية وأعضاء المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تنفذ مشاريع الاتحاد الأوروبي في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)