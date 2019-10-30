بالفيديو : “كنداكة” سودانية تلقي كلمة أمام مجلس الأمن .. تعرف على أبرز مطالبها و “مفاجأة”

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” لكلمة من وصفت بأنها أيقونة الثورة السودانية “الكنداكة” “آلاء صلاح” في مجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء ٢٩ أكتوبر .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) المقطع أثار إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل وأغضب البعض , حيث تحدثت “آلاء” عن نفسها ونشأتها ثم تحدثت عن معاناة الشعب السوداني طوال فترة حكم “الإنقاذ” .

وقدمت الشابة عدة طلبات لمجلس الأمن لعل أبرزها يتلخص في الآتي :

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١. الضغط على الحكومة الانتقالية ووقوي الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح لتمثيل النساء بنسبة ٥٠٪؜ في جميع مستويات الحكم وأيضاً في عملية السلام الجارية حاليا ً.

٢. الإبقاء على بعثة اليوناميد في دارفور خصوصاً بعد موجة الاغتصابات والهجمات على المدنيين والنازحين.



٣. التسليم الفوري للرئيس المخلوع عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية.



٤. وقف بيع أسلحة للسودان، السودان لا يحتاجها الآن … الأسلحة دائماً ما كانت تستخدم ضد المواطنين العُزَّل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)