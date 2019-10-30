السودان وإثيوبيا يتفقان على إنشاء أنابيب نفط

التاريخ: 30-أكتوبر-2019
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أمن السودان وإثيوبيا على المضي قدماً في تنفيذ الإتفاقية التي تمت بإثيوبيا بحضور رئيس الوزراء السوداني د.عبدالله حمدوك لإنشاء خط أنابيب ناقل للمواد البترولية في مقدمتها البنزين .
جاء ذلك لدى لقاء وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم بالوفد الإثيوبي الزائر للسودان بمكتبه اليوم الأربعاء بقيادة وزير المالية الإثيوبي ويضم الوفد رئيس المؤسسة الإثيوبية للبترول وحضر اللقاء السفير الإثيوبي لدى السودان ومدير عام شركة النيل للبترول السودانية.
وبحث اللقاء الذي ضم وفداً رفيع المستوى من الجانبين السوداني والإثيوبي بحث بحسب سونا – مجمل القضايا التي تتعلق بإنشاء الخط وكيفية تنفيذ الإتفاقية لتعود بالمنفعة على البلدين وأشاد الوفد الإثيوبي بتعاون شركة النيل للبترول السودانية مع المؤسسة الإثيوبية للبترول والتي تمتلك استثمارات ومحطات خدمة بترولية في إثيوبيا.
من جانبه أكد وزير الطاقة والتعدين توافق الرؤى حول الترتيبات اللازمة لإنشاء الخط مبيناً أهمية الخط الذي يربط بين السودان وإثيوبيا لتقليل التكلفة في نقل المنتجات النفطية والعمل الجاد على تحويل الإتفاقية إلى واقع ملموس ليعود بالنفع علي البلدين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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