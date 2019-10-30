بالفيديو : عن طريق رقصها لـ”الظار” .. مونيكا تعود لإثارة الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي من جديد

أشعلت الفنانة السودانية مونيكا روبرت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بعد ظهورها وهي جالسة وسط عدة “قهوة” و ترقص رقصة الظار الشهيرة .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فقد أظهر مقطع الفيديو الذي تداوله الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي المطربة المعروفة وهي تتمايل وترقص على أنغام أغنيتها الجديدة “ست البيت”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي كعادتهم انقسموا ما بين منتقدين لرقصات المطربة وما بين مؤيدين ومشيدين بصوت المطربة وجمالها وأناقتها.
ويرى المنتقدين أن المطربة أكثرت من الرقص في الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي وصفوه بغير المقبول في العادات والسلوكيات السودانية و أنها تحاول إثارة الشباب أو أنها تحاول جلب الشهرة لنفسها فقط لا أكثر .
فيما يرى معجبي مونيكا أن الفنانة لم ترتكب جرماً أو فعلاً مشيناً وكل ما قامت به هو تعبير وفرحة بداخلها لنجاح الأغنية .
الجدير بالذكر أن أغنية مونيكا الجديدة “ست البيت” التي طرحتها في الأيام الماضية كانت قد حققت نجاحاً كبيراً وهي من كلمات وألحان الشاعرة زوبة طاشين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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