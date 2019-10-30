بالفيديو : وصف بأنه صراع العمالقة .. مشاجرة عنيفة بين تجار الذهب واشتباك بالأيادي

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” لمشاجرة بين رجال كبار بمؤتمر صحفي في مركز طيبة للإعلام , حيث تشاجر مجموعة من صاغة وتجار الذهب بالبلاد .

المقطع أثار غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبروه نوعاً من عدم احترام الآخرين وعدم احترام هؤلاء الأشخاص لمراكزهم حيث علق أحد المتابعين ساخراً منهم : “استهدو بالله ياجماعه الدنيا ما بتستاهل إذا انتو ناس الدهب بتعملوا كده طيب ناس الصعوط اعملو شنو؟ اللهم إني أعوذ بك من الغضب” .

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و فوجئ العاملون في مركز طيبة للإعلام وصحفيون تمت دعوتهم لحضور مؤتمر صحفي لأعضاء في كيانات صاغة الدهب بمهاجمة أفراد للمنشط وتحطيمهم أثاثات وذلك للحيلولة دون إقامة المؤتمر الصحفي الذي دعت له اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة وذلك لإعلان أسماء أعضاء المكتب التنفيذي الذين تم انتخابهم في جمعية عمومية عقدت في وقت سابق.

واتهم الطيب تبيدي المتحدث الرسمي باسم الصاغة وتجار الذهب بحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) مجموعات من النظام البائد في تشكيلات وكيانات الصاغة بتخريب المؤتمر الصحفي والاعتداء عليهم وتمزيق الأوراق الخاصة بالكيان الجديد للصاغة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)