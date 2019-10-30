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غازي صلاح الدين : لا فرصة لعودة النظام السابق والتاريخ أصدر حكمه

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 30-أكتوبر-2019

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غازي صلاح الدين : لا فرصة لعودة النظام السابق والتاريخ أصدر حكمه

أكّد غازي صلاح الدين العتباني القيادي الإسلامي رئيس حزب حركة الإصلاح الآن أنّ النظام القديم ليس لديه فرصة للعودة مجددًا.

 

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وقال غازي إنّ منسوبي النظام القديم عليهم أنّ يتأكّدوا أنّ العالم تغيّر وأنّ التغيير بصورة لا رجعة فيها.

 

وشدّد العتباني في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الرأي العام الصادرة اليوم”الأربعاء” على أنّه من الحماقة المراهنة والاعتماد على احتمالات ثورة مضادة، يقوم بها أناس صدر في شأنهم حكم التاريخ، مستبعدًا حدوث ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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