أحكام رادعة في مواجهة متعاطين لبدرة الكوكايين ومن بينهم فتاة

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أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي محمد بشير حكماً لثلاثة مدانين من بينهم طالبة جامعية بالسجن عشرة سنوات، وللمدان الأول الغرامة (20)ألف جنيه بالعدم السجن ثلاثة أشهر مع إضافة غرامة أخرى قيمتها(5)ألف بالعدم السجن شهر والجلد (50) وذلك لمخالفته للمواد (16أ)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالإتجار، والمادية (154/79) من القانون الجنائي المتعلقة بشرب الخمر والأفعال الفاضحة فيما أوقعت المحكمة على المدانين الثاني والثالثة السجن ثلاثة أشهر والغرامة (10)ألف لكل منهما وبالعدم السجن شهر إضافة إلى الجلد( 50) وذلك لمخالفته قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التعاطي ومن القانون الجنائي المتعلقه بالأفعال الفاضحة كما أمرت المحكمة بإبادة المعروضات،

وتشير تفاصيل البلاغ المدون بحسب (التيار) بأنه توفرت معلومة لدى شرطة مكافحة المخدرات بأن المتهم الأول يروج للمخدرات وبعد رصد ومتابعة وبأمر تفتيش صادر من النيابة تم تفتيش الشقه التي تخص المتهم الأول وجد المتهمين الثاني والثالثة في وضع مخل وكانت تدخن في سيجارة البنقو مع المتهم الثاني كما تم تفتيش الشقة التي تم العثور علي سيجارة فلت إضافة إلى بدرة الكاوكايين المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى زجاجة خمر، مستوردة وميزان ومقص وبدرة منشطة وخام من نبات القنب الهندي؛ تم القبض على المتهمين وتدوين بلاغات في مواجهتهم وعند استجواب المتهمين أقر المتهم الأول بأن المعروضات تخصه وكذلك الخمر فيما أقر المتهمان الثاني والمتهم الثالثة التي ذكرت بأن المتهم الثاني خطيبها وأنهم يتعاطون فقط وليس لديهم علاقه بالترويج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)