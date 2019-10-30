اجتماع لإعادة المفصولين تعسفياً من الخدمة

التاريخ: 30-أكتوبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أعلنت الحكومة عن اجتماع بشأن إعادة المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية يضم مُمثلين لعددٍ من الوزارات وتجمُّع المهنيين وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية وممثل للمفصولين. Advertisements وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح بحسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ الحكومة تولي قضية المفصولين تعسفياً اهتماماً كبيراً وذلك بإصدار قرار من مجلس الوزراء بشأنهم. وقَالَ رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين أحمد محمد، إنّ عدد المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية بمُؤسّسات الدولة بلغ أكثر من (500) ألف شخص، وطَالَبَ بضرورة الاهتمام بهم ومنح حقوقهم، وإعادة من هُم في سن الخدمة للعمل بالمُؤسّسات الحكومية سَواء كانت (مدنية وعسكرية). الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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