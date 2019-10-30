صغيرون تدعو الجامعات الكبيرة بتبني نظيراتها بالولايات

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دعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، د. انتصار صغيرون، الجامعات الكبيرة والخاصة، بأن تتبنى الجامعات الناشئة في ولايات السودان المختلفة التي تحتاج إلى دعم في البنى التحتية والمعامل والقاعات والمكتبات وبيئة الطلاب الجامعية.

والتقت الوزيرة بحسب صحيفة (آخر لحظة) عدداً من رجال الأعمال المستثمرين في مجال التعليم الجامعي بشعبة الغرف التجارية في مقدمتهم بروفيسور قاسم بدري وبروفيسور قرشي محمد علي ودكتور معتز البرير وبروفيسور بكري عثمان سعيد،وأكدت الوزيرة أن دور الجامعات الرئيس وهدفها السامي يتمثل في خدمة المجتمع والارتقاء بإنسان هذا المجتمع ، ولفتت إلى إمكانية تكوين روابط عمل وشراكات يمكن أن تقدم الكثير من النفع والفائدة لكل الأطراف وترفع من قدرات هذه الجامعات الناشئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)