إضراب متهمي حاوية المخدرات عن الطعام

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ناشدت أسر المتهمين الأربعة في قضية حاوية المخدرات النائب العام بضرورة التدخل لإنهاء قضية أبنائهم بعد أن دخلوا في إضراب عن الطعام استمر لثلاثة أيام داخل حراسة رئاسة شرطة مكافحة المخدرات بأم درمان.

وتعود تفاصيل القضية للبلاغ المفتوح ضد المتهمين بحسب صحيفة (التيار) قبل عام في قضية حاوية مخدرات تم ضبطها في مدينة ودمدني ولم يتم التعرف على صاحبها وكان المتحري فيها الوكيل الأعلى السابق لنيابة أمن الدولة معتصم عبد الله، حيث استمر التحري في القضية لعام كامل دون التوصل لنتائج نهائية تدين المتهمين أو تبرئ ساحتهم وظل المهتمون طيلة هذه الفترة داخل الحراسة وتعاني أسرهم من زيارتهم بعد أن تم منع الزيارة، هذا وكان محامي المتهمين مولانا جهاد تقدم بعدد من الطلبات للإفراج عنهم وقدم طلبا آخر لرئيس النيابة العامة المفوض من أجل فحص سلامة الإجراءات والتدخل الفوري لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تأخر عملية التحري مع المتهمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)