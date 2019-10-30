غسال عربات يسرق ما يفوق المليار

كشف متحري تابع للمباحث الجنائية تفاصيل جديدة في بلاغ القبض على (5) غسالين عربات تبلغ أعمارهم(18) عام قاموا بسرقة مبلغ مليار و(200) ألف جنيه من عربة كورولا تخص الشاكي قام بإيقافها بالقرب من مول الواحة بالسوق العربي .

وقال المتحري يونس عبد الكريم مساعد شرطة لدى مثوله أمس الثلاثاء أمام القاضي طيب الأسماء عبد اللطيف أن بلاغاً وصل إليه ويفيد مضمونه أن مجهولاً تمكن من سرقة مبلغ مليار و(200) جنيه من داخل سيارته بالسوق العربي وفور استلام البلاغ قام بإعادة استجواب الشاكي حسب ما ورد في قسم شرطة الخرطوم شمال وتم تكليف تيم الميدان بجمع المعلومة في هذا البلاغ بتاريخه كما تم القبض على المتهم الأول واستجوابه.

Advertisements

وقال إنه كان يقوم بمهنته في عملية غسيل العربات ومعه (4) متهمين ونفى سرقته المبلغ وأقر باستلامه مبلغ (220) ألف جنيه واشترى منها هاتفاً ودفن المبلغ داخل منزله وتقاسموا المبلغ في منزل سيدة يعرفونها.

وفي ذات السياق قال المتهم الثاني بحسب (التيار) إنه قام بأخذ مبلغ (40) ألف جنيه بعد دخول الشاكي البنك وتمكَّنوا من السرقة ونفى سرقته فيما قال الثالث أنه أخذ مبلغ (60) ألف جنيه بعد أن قابله أحد المتهمين بجوار السوق وسلمه المبلغ ووضع جزءا من المبلغ في المنزل وقال المتهم الرابع أن شرطة المباحث قامت بالقبض عليه أمام البنك وذكر المتهم (الخامس) أنه استلم مبلغاً نافياً علمه بأن المبلغ مسروق، وتم إحضار المعروضات إلى المحكمة عبارة عن (جهاز جلاكسي) وبناطلين جينز جديدة قام المتهمون بشرائها من المبلغ المذكور .

وفي ذات السياق قال الشاكي إنه قام بإيقاف عربته ودخل البنك وبعد خروجه اكتشف واقعة السرقة في خزانة عربته وأن المتحري قام بالمتابعة معه وطالب المحكمة بإرجاع بقية المبلغ له من المتهمين علماً أنه استلم جزءا منها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)