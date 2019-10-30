لجنة التحقيق المستقلة تؤدي القسم أمام حمدوك

التاريخ: 30-أكتوبر-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة أدت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام محيط قيادة الجيش الشهير في الخرطوم برئاسة المحامي نبيل أديب القسم، يوم الأربعاء، أمام رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك ونعمات عبدالله رئيس القضاء. وجرت مراسم القسم بحضور وزير العدل نصر الدين عبدالباري، والنائب العام تاج السر علي الحبر. Advertisements وتعهد رئيس اللجنة نبيل أديب في تصريحات صحفية بحسب (الشروق) بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد. وأوضح أن ذلك سيكون ديدن عمل اللجنة، وقال إن هذه المهمة ليست مهمة سياسية وإنما هي مهمة شبه قضائية، وأعرب عن أمله في أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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