بايرن يركز على المستقبل ويدرس أخطاء الفترة الماضية

بعد الفوز الصعب والمتأخر 2 - 1 على بوخوم في دور الستة عشر لبطولة كأس ألمانيا ، أشار كثيرون في معسكر بايرن إلى أن المكسب الوحيد من هذه المباراة هو التأهل لدور الستة عشر.

وأنهى بوخوم الشوط الأول من المباراة مساء أمس متقدما على ضيفه بايرن بهدف نظيف عن طريق النيران الصديقة حيث سجله ألفونسو ديفيز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بايرن ولكن بايرن حسم اللقاء لصالحه بهدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحجز مقعده في دور الستة عشر للبطولة.

وجاء هدفا بايرن عن طريق سيرج نابري وتوماس مولر في الدقيقتين 84 و89 وأنهى بوخوم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه آرميل بيلا كوتشاب في الدقيقة 88 .

وقال الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن : "تأهلنا في النهاية إلى الدور التالي وهذا هو المهم في مسابقة الكأس".

ويتطلع كوفاتش للفوز بلقب الكأس للموسم الثالث على التوالي بعدما فاز به في 2018 مع فريقه السابق إنتراخت فرانكفورت وفي الموسم الماضي مع بايرن.

وأوضح المدرب الكرواتي : "لم نلعب جيدا على مدار 60 أو 70 دقيقة. العديد من التمريرات ذهبت هباء كما تعددت حالات قطع الكرة. ولهذا ، لم نسيطر على مجريات اللعب بشكل فعلي".

ولهذا ، سيكون تواجد بايرن في قرعة الدور الثالث (دور الستة عشر) ، التي تجرى يوم الأحد المقبل ، أكثر أهمية لدى كوفاتش من طريقة تأهل الفريق.

وشهدت البطولة الموسم الماضي فوز بايرن بفارق هدف وحيد على فرق متواضعة مثل دروشتيرسن أسل ورودينجهاوسن في الدورين الأول والثاني كما احتاج الفريق لوقت إضافي من أجل الإطاحة بفريق هيرتا برلين.

وفي دور الثمانية للبطولة الموسم الماضي ، احتاج بايرن لهدف متأخر من ضربة جزاء سجلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليحقق الفوز 5 - 4 على ضيفه هايدنهايم.

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ولكن الانتصارات الخمسة التي حققها بايرن دون تقديم الأداء المناسب لإمكانيات الفريق توارت جميعها بعدما فاز الفريق على لايبزج 3 - 0 في المباراة النهائية وتوج باللقب.

واعترف نابري بوجود العديد من الأخطاء التي أدت لفقدان الفريق استحواذه على الكرة في مباراة الأمس ، وأوضح : "بوخوم دافع جيدا بكل ما لديه من إمكانيات. كان أسرع دائما".

وأضاف أنه على الرغم من هذا ، كان بايرن هو من تأهل في النهاية.

وأشار حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن إلى أن الفريق قدم أمسية متميزة.

ورغم هذا ، اعترف حميديتش بشكل أكثر جدية بأنها مباراة يجب أن يدرسها بايرن جيدا من أجل الاستفادة منها إذا أراد مواصلة التحدي في الدوري الألماني (بوندسليجا) ودوري أبطال أوروبا.

كما أبدى مانويل نيوير قائد وحارس مرمى بايرن حزته وخيبة أمله للمستوى الذي قدمه الفريق في الشوط الأول. ولم يجد نيوير تفسيرا حقيقيا لهذا المستوى.

ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول البوندسليجا حاليا بفارق نقطة واحدة خلف بوروسيا مونشنجلادباخ ولكنه سيواجه اختبارا صعبا خارج ملعبه مطلع الأسبوع الحالي حيث يحل ضيفا على إنتراخت فرانكفورت ثم يستضيف منافسه التقليدي العنيد بوروسيا دورتموند قبل فترة التوقف بسبب الروزنامة الدولية منتصف نوفمبر المقبل.

وفيما بين المباراتين ، سيستضيف بايرن فريق أولمبياكوس في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال علما بأن بايرن حقق الفوز في مبارياته الثلاثة السابقة بالمجموعة ويتصدرها بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسه.