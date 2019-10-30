سانا: تحرك رتل أمريكي باتجاه العراق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا، اليوم الأربعاء، بأن رتل شاحنات تابعة للقوات الأمريكية يتحرك في قاعدة قصرك بين تل تمر، وتل بدير في ريف الحسكة الشمالي الشرقي باتجاه العراق.
فيما تواصل القوات الموالية لتركيا في عنيق الهوى، استهداف منازل المدنيين بقرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي، بسلاح المدفعية، دون وقوع إصابات حتى الآن.
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