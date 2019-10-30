بومبيو: قرارات "استهداف تمويل الإرهاب" تحمي العالم من إيران

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بقرارات مركز استهداف تمويل الإرهاب التي صنفت ممولي إرهاب إيران، ضمن القائمة. وقال بومبيو، في تصريحات نقلتها قناة العربية منذ قليل: "قرارات مركز استهداف تمويل الإرهاب تمثل إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران". وكان صنف "مركز استهداف تمويل الإرهاب" اليوم الأربعاء، شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وقامت الدول السبع الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية) بالتصنيف المشترك لـ 25 اسمًا مستهدفًا لانتمائه لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.

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