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إنسحاب 10 آلاف جندي سوداني من اليمن

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أكد نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، عودة عشرة آلاف فرد من قواته في اليمن بعد انتهاء فترة عملها هناك.

وأعرب دقلو عن عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت الخرطوم مؤخرا.

وجاء ذلك في اجتماع ثلاثي أمس الثلاثاء جمع مجلس السيادة ومجلس الوزراء بقوى الحرية والتغيير.

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