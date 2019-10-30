رويترز: الحريري وضع شرطا لتولي الحكومة اللبنانية الجديدة

كشفت وكالة رويترز عن تقدم رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، بشرط جديد لتولي رئاسة حكومة جديدة، وهو أن تشكل من وزراء تكنوقراط.
وكانت فضائية العربية السعودية نقلت عن مصادر قولها إن مصادر رئاسية لبنانية تحدثت عن توافق لإعادة تكليف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري برئاسة الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة إلى الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، عقب الاحتجاجات في البلاد.
ووافق الرئيس اللبناني على استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، إلا أنه طالبها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
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