حمدوك: الحكومة حريصة على استكمال عملية السلام

جدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تنفيذ خطتها في إيقاف الحرب واستكمال عملية بناء السلام، مؤكدا ضرورة القضاء على الجذور المسببة للحرب، وأهمية إشراك المرأة في كل خطوات السلام باعتبارها الشريحة الأكثر تضرراً من ويلات الحروب.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد حركة جيش تحرير السودان (قيادة مناوي)، برئاسة السيد جمعة وكيل، والذي أوضح في تصريحات صحفية أنه قدم التهنئة للسيد رئيس الوزراء والشعب السوداني على تشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال إن تواجدهم في البلاد من أجل دعم ودفع عملية السلام بالبلاد، داعيا إلى ضرورة إرجاء عملية اختيار حكام الأقاليم والمجلس التشريعي لحين استكمال خطوات السلام، مؤكداً انتهاء الحرب بعد سقوط نظام البشير.