مساعدات أمريكية للسودان بقيمة 102 مليون دولار

وصلت أول شحنة من المؤن الغذائية الإنسانية والمقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى ميناء بورتسودان، محملة بالحبوب وزيوت الطعام والبقوليات، يستفيد منها 2.2 مليون شخص في كافة أنحاء البلاد.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمساهمات الولايات المتحدة 102 مليون دولار أمريكي، لدعم الاحتياجات الغذائية المتزايدة للنازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات الضعيفة من خلال مجموعة متنوعة من المشروعات التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي.

وقال الممثل والمدير القطري للبرنامج في السودان، حميد نورو، "أن اعداد المحتاجين للمساعدات الغذائية في السودان خلال السنتين الأخيرتين، وستساعد هذه المساهمة الكبيرة من الوكالة الأمريكية في تلبية احتياجات هذه الفئات.

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ويعاني 5.8 مليون شخص في السودان من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لسنوات عديدة من النزاعات والجفاف وتدهور الوضع الاقتصادي.

ومن جانبها قالت هيلين باتاكي، مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان، نأمل أن يساهم هذا الدعم في التخفيف من معاناة السودانيون حتى يواصلوا رحلتهم نحو الديمقراطية والازدهار.

وفي عام 2019، تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى إجمالي 1.5 مليون شخص في مختلف أرجاء السودان من خلال المساهمات الغذائية التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتظل الوكالة شريكاً طويل الأمد لبرنامج الأغذية العالمي في السودان وأكبر جهة مانحة له، حيث ساهمت بأكثر من 400 مليون دولار أمريكي لدعم عملياته في السودان خلال الثلاثة أعوام الماضية.