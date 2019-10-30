استقرار سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي، خلال التعاملات الصباحية اليوم، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل 4.29 جنيه للشراء، 4.31 جنيه للبيع طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي.
وسجل السعر بالبنك الأهلي المصري،4.29 جنيه للشراء،4.31 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك مصر 4.29 جنيه للشراء،4.31 جنيه للبيع.
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