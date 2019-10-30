تشكيل ناري متوقع لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

يستعد ملعب ستامفورد بريدج لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يدخل كتيبة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاجا .

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - فيكايو توموري - كورت زوما - سيزار أزبيليكويتا .

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - جورجينهو - مونت .

خط الهجوم: ويليان - أبراهام - كريستيان بوليسيتش .

وعلى الجانب الأخر، من المتوقع أن يعلن النيرويجي أولي جونار سولشاير عن تشكيلة فريقه كالتالي :-

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حراسة المرمى: دايفيد دي خيا

خط الدفاع: أشلي يونج - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون وان بيساكا.

خط الوسط: فريد - سكوت ماكتومناي- أندرياس بيريرا - دانيال جيمس.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد .

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد اليوم بكأس الرابطة الإنجليزية الممتاز في تمام الساعة العاشرة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة والحادية عشر وخمسة دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر وخمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

وستذاع مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على قناة "BEIN SPORTS HD 1"بتعليق عصام الشوالي.