كارثة.. ارتفاع منسوب البحر يهدد بإغراق منازل 300 مليون شخص

أكدت دراسة علمية جديدة أن ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد بإغراق منازل 300 مليون شخص، على مدار العقود الثلاثة المقبلة.

وذكرت الدراسة - التي نُشرت في مجلة اتصالات الطبيعة - أن الإحصاءات، المبنية على أسس تحليلية جديدة عن السواحل، تكشف عن زيادة أعداد المنازل المتضررة من ارتفاع مستوى البحر بمقدار أكثر من ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة.

وأشارت الدراسة - وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء - إلى أن مساحات الأراضي التي تمثل الموطن لـ300 مليون شخص سوف تتعرض للغرق مرة واحدة سنويًا على الأقل بحلول عام 2025، ما لم يتم تخفيض إنتاج انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ وتعزيز الدفاعات الساحلية.

ويُقدر حدوث أكبر التغييرات في آسيا؛ التي يقطن بها غالبية سكان العالم. حيث ستتضاعف أعداد المعرّضين لخطر الفيضان سنويا بحلول عام 2025 في بنجلاديش بأكثر من 8 أضعاف و7 أضعاف في الهند و3 أضعاف في الصين.

وقال بنجامين ستراوس، أحد المشاركين في الدراسة والمدير التنفيذي لمنظمة المناخ المركزية غير الربحية، إن النتائج تشير إلى وجود عدد كبير من الناس على أراض معرضة للخطر أكثر مما كنا نعتقد.. مضيفا: "هذه المناطق المتضررة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب الكارثة الاقتصادية والإنسانية الوشيكة".