غيابات بالجملة عن التشكيل المتوقع لكتيبة ليفربول ضد أرسنال

يستعد ملعب أنفيلد لاستضافة المباراة القوية والمرتقبة التي ستجمع كلًا من لفربول ضد أرسنال، في إطار منافسات دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية .
التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال
ومن المتوقع أن يدخل ليفربول ضد أرسنال بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: هوفر، لوفرين، جوميز، ميلنر.
خط الوسط: تشامبرلين، جونز، كيتا، لالانا.
خط الهجوم: أوريجي، بروستر.
وعلى الجانب الأخر، من المتوقع أن يكون تشكيل الجانرز كالأتي:-
حراسة المرمى: مارتينيز.
خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، موستافي، كولاسينك.
خط الوسط: توريرا، ويلوك، نيلس، أوزيل.
خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي.
موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال
وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق أرسنال في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة الحادية عشر والنصف مساء يوم الأربعاء بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات كاس الرابطة الإنجليزية عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع مباراة فريق ليفربول ضد فريق أرسنال عبر قناة بين سبورتس 2 HD.
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