أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، إدراج 21 كيانا و4 أشخاص على قوائم الإرهاب، وذلك بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية "الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الارهاب مع المملكة العربية السعودية" اضافة الى جميع اعضاء مركز استهداف تمويل الارهاب (البحرين والكويت وعمان وقطر والامارات).

واضافت ان هذه الإجراءات تعد استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الارهاب كما أنها تأتي تأكيدا لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

واشارت الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وانظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة وذلك وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.مة تهم أشخاصا نفذوا تحويلات بنكية عبر "ويسترن يونيون" وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين.

وأدرج مركز استهداف تمويل الإرهاب شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله على قائمة الإرهاب.

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وأوضح المركز بأن العقوبات الجديدة تعبّر عن موحد من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لمنع إيران من تصعيد أنشطتها الإرهابية.

ونوه بأن لإجراءات الجديدة تؤكد أهمية الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

ويذكر أن تعهدت الأجهزة الأمنية الكويتية بتسليم العناصر الإخوانية لمصر بعد التحقيق، على أن ترسل نسخة من التحقيقات لمصر.

وتحدث المسؤول الأمني للصحيفة الكويتية عن أن الجهات المصرية تحقق حاليا في شبكة كبيرة لنقل الأموال لتنظيم الإخوان لإعادة تشكيله عبر مجموعات وخلايا تعمل في الدول العربية، مشيرا إلى أن مصر أرسلت مذكرة إلى السعودية والامارات والكويت بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر آخرين، يشتبه بوجودهم في هذه الدول، ويعملون في الخفاء عبر وسطاء ويقومون بنقل الأموال.