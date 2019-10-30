لجنة التحقيق المستقلة تؤدي القسم أمام رئيس الوزراء

أدت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام برئاسة نبيل أديب القسم اليوم "الاربعاء" أمام، رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك ورئيسالقضاء، نعمات عبدالله، بحضور وزير العدل نصر الدين عبد الباري والنائب العام تاج السر علي الحبر.
وتعهد نبيل أديب رئيس اللجنة في تصريحات صحفية عقب اداء القسم، بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد، وأبان أن ذلك سيكونديدن عمل اللجنة.
وقال إن هذه المهمة ليست مهمة سياسية وإنما هي مهمة شبه قضائية، معربا عن أمله في أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة.
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