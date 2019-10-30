إليسا تدافع عن الحريري.. ماذا قالت؟

غردت إليسا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ردا على تغريدة ساخرة من الإعلامية نوال بري، مراسلة قناة "إم تي في" التي كتبت ساخرة: "طلع سعد الحريري كلن".
وردت الفنانة إليسا على التغريدة: "عل القليلة طلع الوحيد للي بحب بلدو عكس كل الفاسدين للي ملزقين عل الكراسي من سنين و ما زالوا"، مشيرة إلى الزعماء اللبنانيين الذين لم يتخلوا عن مناصبهم على حتى بعد الاحتجاجات الشعبية مؤخرا في لبنان.
وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد جاءت على خلفيتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.
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