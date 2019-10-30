مصر توقع مذكرة تفاهم فى مجال النفط والغاز مع جنوب السودان

انتهت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مصر وجنوب السودان للتعاون فى مجال النفط والغاز، والتى تعد أول إطار قانونى يُنظم العلاقات بين البلدين فى هذا المجال، وذلك على هامش المشاركة المصرية فى مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة الذى يعقد يومى 29 و30 الجارى فى العاصمة جوبا. وقام بالتوقيع عن الجانب المصري الكيميائى أشرف الشامى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول فيما وقع Mayen Jong وكيل وزارة البترول عن جنوب سودانى. حضر سفير مصر فى جنوب السودان محمد قدح، مراسم التوقيع التي حضرها أيضاً وزير البترول فى جنوب السودان، حيث حظت جلسة التوقيع بحفاوة خاصة وتغطية إعلامية مكثفة من جانب الإعلام السودانى. وأشارت التغطية الإعلامية على الموقع الرسمى الخاص بالمؤتمر إلى توجيهات الرئيس الجنوب سودانى، بشأن تشجيع الإستثمار المصرى فى أفريقيا، وكذا أشارت إلى المشاركة المصرية رفيعة المستوى من جانب عدد من الشركات من بينها بتروجيت وبتروجاس فى المؤتمر.

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