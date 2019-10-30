وقال الوزير في مؤتمر استثماري ينعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء ”ما من شك في أن الاقتصاد العالمي يتباطأ وإن لذلك بعض التأثير المعرقل بشكل متواضع على الاقتصاد الأمريكي“.
كما قال إن أوروبا بحاجة لبذل المزيد من الجهود على الجانب المالي والتنظيمي للحفاظ على النمو.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكي: النمو العالمي يتباطأ وتأثير طفيف على الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.