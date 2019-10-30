وزير الخزانة الأمريكي: النمو العالمي يتباطأ وتأثير طفيف على الولايات المتحدة

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن النمو العالمي يتباطأ ويؤثر بشكل متواضع على الولايات المتحدة، مضيفًا أن الاقتصاد الأمريكي يظل قوياً مع تدفقات جيدة لرأس المال.

وقال الوزير في مؤتمر استثماري ينعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء ”ما من شك في أن الاقتصاد العالمي يتباطأ وإن لذلك بعض التأثير المعرقل بشكل متواضع على الاقتصاد الأمريكي“.

كما قال إن أوروبا بحاجة لبذل المزيد من الجهود على الجانب المالي والتنظيمي للحفاظ على النمو.