حكمة توقف المباراة من أجل سيلفي مع كاكا

وخلال مباراة ودية لقدامى منتخب البرازيل في مدينة حيفا، فوجئ كاكا أثناء ركضه بالكرة، بحكمة اللقاء توقف سيره من دون سبب، لتشهر بطاقة صفراء في وجه النجم السابق لميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني.
إلا أن ما حدث بعد ذلك برر موقف الحكمة، حيث أخرجت هاتفها من جيبها لتلقط صورة تذكارية مع اللاعب الوسيم، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2007.
وكان كاكا واحدا من بين أساطير منتخب البرازيل الذين واجهوا نظيره الإسرائيلي، بمشاركة رونالدينيو وريفالدو وروبرتو كارلوس وبيبيتو وكافو.
وأعلن كاكا اعتزال كرة القدم عام 2017 بعدما أنهى مسيرته في الدوري الأميركي للمحترفين، حيث انخفض مستواه في السنوات الأخيرة بسبب ضعف اللياقة وتعرضه لسلسلة من الإصابات.
وفاز منتخب "راقصي السامبا" بالمباراة بنتيجة 4-2، وكانت أهداف البرازيل من نصيب بيبيتو ورونالدينيو وكاكا وأموروزو.
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