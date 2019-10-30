وزير الطاقة السعودي: طرح أرامكو قريبًا والقرار سيتخذه محمد بن سلمان

وأضاف الأمير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض: ”سيحدث قريبًا… لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب“.
وأوضح: ”سيكون أولًا وقبل كل شيء قرارًا سعوديًا… على وجه التحديد قرار الأمير محمد ولي العهد“.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن عملية الطرح ستبدأ الأحد المقبل وسيتم التداول على أسهم ”أرامكو“ في البورصة السعودية في 11 كانون الأول/ ديسمبر.
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