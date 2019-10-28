تفاصيل لقاء مدير عام الشرطة بالسفير الصيني

التاريخ: 28-أكتوبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة التقى الفريق أول شرطة (حقوقى) عادل محمد أحمد بشائر مدير عام قوات الشرطة بمكتبه اليوم الاثنين – سفير دولة الصين بالسودان بحضور نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام واستعرض اللقاء العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين والدور الكبير لدولة الصين فى نهضة البلاد. Advertisements كما بحث اللقاء أوجه التعاون بين الشرطة السودانية ونظيرتها الصينية فى مجال التدريب ورفع القدرات وتبادل الزيارات. من جانبه أكد السفير الصينى استعداد بلاده التام لتفعيل برتوكولات التعاون بين الجانبين عبر الزيارات المتبادلة ، كاشفاً عن تقديم دورة تدريبية متقدمة لمنسوبى الشرطة السودانية فى إطار التعاون بين البلدين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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