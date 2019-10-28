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بالفيديو : قيادي جمهوري ينفي انتماء ولاء البوشي والقراي للحزب الجمهوري و يخرج الترابي والصادق المهدي من طائفة المفكرين

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 28-أكتوبر-2019

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بالفيديو : قيادي جمهوري ينفي انتماء ولاء البوشي والقراي للحزب الجمهوري و يخرج الترابي والصادق المهدي من طائفة المفكرين

نفى الدكتور أحمد المصطفي دالي القيادي البارز بجماعة الأخوان الجمهوريين مشاركة الحزب الجمهوري في السلطة والحكومة الانتقالية قاطعاً بعدم  وجود اي توجه من الحزب للمشاركة التنفيذية حيث قال: (ما بنشارك في السلطة) موضحاً بأن وزيرة ولاء البوشي لا تنتمى للحزب الجمهوري وان الدكتور القراي مدير المناهج يؤدي وظيفة غير سياسية  قائلا:(القراي بعمل في عمل اكاديمي عمل اكاديمي القراي عندو دكتوراه في المناهج وطرق التدريس ) دي ما وظيفة سياسية.

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وأكد الدالي بأن عمل  الحزب الجمهوري سيتركز في الدعوة إلى اتباع منهج الرسول صل الله عليه وسلم حيث قال:(ندعو الناس وندعو نفسنا إلى طريق النبي صل الله عليه وسلم ما في حل غيرو ).

ومن جهة أخري نفى الدالي بأن يكون الدكتور حسن عبد الله الترابي والامام الصادق المهدي من المفكرين والمجددين قائلا:(الترابي انا في تقديري ما مفكر ولا أضاف اي شيئ للفكر الاسلامي) وبالنسبة الى الصادق المهدي يقول:(لا فكر ولا عندو فكر جديد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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